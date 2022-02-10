Тумбы BDI: удобство и компактность

10.02.2022 10:22

Тумбы BDI серии Corridor SV компактны и функциональны: глубина корпуса – минимальна (всего 40 см); дверцы с деревянными ламелями отлично пропускают звук и не мешают управлять с пульта спрятанными за ними электронными устройствами.

Ширина тумбы BDI Corridor SV 7128 – 128 см. В днище тумбы имеются вентиляционные отверстия, в задней стенке вырезаны каналы для кабелей. Модель SV 7129 шире – 201 см – поскольку снабжена ещё двумя отсеками (также с дверцами). Её можно использовать как консоль для установки небольших компонентов домашнего кинотеатра; место найдётся и для игровой приставки, и для солидной коллекции дисков.

Обе тумбы сделаны из массива дерева, варианты отделки: натуральный орех, шоколадный орех, морёный дуб. Верхняя плоскость дополнена панелью из закалённого стекла. Основание – из металла.