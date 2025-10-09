Турусы-зачёркнуто-проектор на колёсах

09.10.2025 17:27

Nebula X1 Pro – «мобильная киностанция», выпуск которой начал бренд Soundcore. Как сообщается в пресс-релизе, «в устройстве нового поколения объединены возможности широкоформатного 4K проектора и аудиосистемы с поддержкой Dolby Atmos». Новинка позиционируется как полностью готовый к использованию кинотеатральный комплект, который можно использовать в том числе на открытых (уличных) площадках.



В основе конструкции – 4K UHD видеопроектор с тройным лазерным источником света яркостью 3500 ANSI люменов. Он способен проецировать изображения размером до 300 дюймов по диагонали и поддерживает Dolby Vision HDR. Заявлены нативная контрастность 5000:1 и динамическая 56000:1. Чёткость изображения и точность цветопередачи сохраняются в течение долгого времени благодаря 14-элементной стеклянной линзе и шестилепестковой ирисовой диафрагме. Возможности интеллектуальной настройки включают автофокус, автоматическую коррекцию трапецеидальных искажений, оптический зум, «обход препятствий» и автоматическую подстройку изображения под размер экрана. Все вышеперечисленные функции активируются одним нажатием кнопки. Микростабилизатор позволяет регулировать наклон объектива (до 25 градусов), технология адаптации к условиям освещённости и цвету стен оптимизирует изображение соответствующим образом.



В корпус проектора встроена Dolby Atmos-совместимая аудиосистема мощностью 400 Вт. Она состоит из пары съёмных беспроводных фронтальных динамиков, двух беспроводных тыловых каналов и двух сабвуферов 5,25”, размещённых в основании конструкции. Каждый беспроводной драйвер управляется собственным усилительным модулем и источником питания, рассчитанным на восемь часов работы. Зарядные станции также встроены в корпус. Защита от пыли и влаги: IP54. Фронтальные динамики могут функционировать в режиме саундбара; при необходимости их можно снять и разместить рядом с экраном; тыловые можно выдвинуть из корпуса. Дополнительно можно приобрести 200-дюймовый надувной экран. Он снабжён системой, предотвращающей опрокидывание, поставляется в комплекте с аккумуляторным насосом и приводится в рабочее состояние за пять минут. Есть встроенный Google TV с Netflix, HDMI, USB-C и USB-A порты. Благодаря выдвижным ручкам проектор можно с лёгкостью перемещать с места на место. В продаже новинка появится в марте будущего года и будет стоить около 5000 долларов США.