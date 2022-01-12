ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

ТВ и цифровое искусство - что общего?


12.01.2022 13:08

 

 

Благодаря развитию технологий у потребителей появляются новые возможности использования привычных электронных устройств. Правда, для этого нужно хотя бы немного этими технологиями интересоваться… Но если уж начал, сразу понимаешь – вот оно, будущее… уже наступило.

 

Один из примеров – NFT art , или «искусство невзаимозаменяемых токенов». Поясним: токен – это цифровая виртуальная единица, стоимость которой определяется её создателем. Токенизировать можно ценные бумаги, акции и пр., а также самую разную продукцию. В нашем случае – цифровые изображения, которые позволяют превратить тёмный пустой экран неработающего телевизора в украшающее жилой интерьер произведение искусства. Факт: ежегодно средний размер телевизоров, продаваемых в США, увеличивается на два дюйма. Дисплеи с диагональю 86 и 98 дюймов – уже стандарт, а не что-то невиданное. Всё большую популярность (разумеется, «в узких кругах» потребителей) приобретают огромные светодиодные стены, выполняющие декоративную роль в жилых интерьерах. При этом подавляющую часть времени все эти экраны остаются нерабочими и «оживают» только для просмотра кинофильма или выпуска новостей. Искусство NFT позволяет эффективно решить проблему большого пустого экрана, который вы каждый день видите в своей гостиной. Классические произведения искусства, фотографии красивейших уголков природы, провокационная сатира или абстрактная живопись – любой экран можно превратить в цифровой холст с изображениями, которые добавляют изюминку интерьеру или отражают вкус и мировоззрение владельца дома. В отличие от настоящей картины, картину цифровую можно приобрести мгновенно, через специальные торговые NFT-площадки или сервисы (галереи цифрового искусства). Понравилась работа того или иного художника – покупайте и наслаждайтесь. Изображение примелькалось или разонравилось – выбираете другое, и так до бесконечности.  

 

Новые возможности в связи с развитием NFT искусства открываются и перед интеграторами: продать экраны большего размера можно более широкому кругу потребителей. Клиентом инсталляционной компании может стать не только заядлый кино- или игроман, но и любой другой человек – увлечённый искусством, привыкший окружать себя красивыми вещами или просто желающий сменить обстановку в доме или квартире. Приложения для управления и демонстрации произведений цифрового искусства можно загружать на любой смарт-телевизор. Выделенные художественные серверы могут локально хранить NFT-коллекции пользователей и подключаться к цифровым галереям для доступа к облачным коллекциям и поиска новых работ.

Связанные новости:
 «Всё страньше и страньше»… но не для LG - 15.12.2021 03:11
 Samsung The Wall вырос вдвое - 21.07.2021 11:15
 Звучащее настенное панно Sonos - 03.06.2021 13:07
 Любая поверхность превращается в дисплей… - 02.06.2021 20:08
 OLEDs Go! – шорт-лист конкурса Dezeen и LG Display - 22.03.2021 15:40
 Брейгель, Рубенс и Ван Гог - 22.08.2019 08:00
 Новые интерьерные телевизоры Samsung на CES 2019 - 21.12.2018 19:30
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007