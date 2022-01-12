ТВ и цифровое искусство - что общего?

12.01.2022 13:08

Благодаря развитию технологий у потребителей появляются новые возможности использования привычных электронных устройств. Правда, для этого нужно хотя бы немного этими технологиями интересоваться… Но если уж начал, сразу понимаешь – вот оно, будущее… уже наступило.

Один из примеров – NFT art , или «искусство невзаимозаменяемых токенов». Поясним: токен – это цифровая виртуальная единица, стоимость которой определяется её создателем. Токенизировать можно ценные бумаги, акции и пр., а также самую разную продукцию. В нашем случае – цифровые изображения, которые позволяют превратить тёмный пустой экран неработающего телевизора в украшающее жилой интерьер произведение искусства. Факт: ежегодно средний размер телевизоров, продаваемых в США, увеличивается на два дюйма. Дисплеи с диагональю 86 и 98 дюймов – уже стандарт, а не что-то невиданное. Всё большую популярность (разумеется, «в узких кругах» потребителей) приобретают огромные светодиодные стены, выполняющие декоративную роль в жилых интерьерах. При этом подавляющую часть времени все эти экраны остаются нерабочими и «оживают» только для просмотра кинофильма или выпуска новостей. Искусство NFT позволяет эффективно решить проблему большого пустого экрана, который вы каждый день видите в своей гостиной. Классические произведения искусства, фотографии красивейших уголков природы, провокационная сатира или абстрактная живопись – любой экран можно превратить в цифровой холст с изображениями, которые добавляют изюминку интерьеру или отражают вкус и мировоззрение владельца дома. В отличие от настоящей картины, картину цифровую можно приобрести мгновенно, через специальные торговые NFT-площадки или сервисы (галереи цифрового искусства). Понравилась работа того или иного художника – покупайте и наслаждайтесь. Изображение примелькалось или разонравилось – выбираете другое, и так до бесконечности.

Новые возможности в связи с развитием NFT искусства открываются и перед интеграторами: продать экраны большего размера можно более широкому кругу потребителей. Клиентом инсталляционной компании может стать не только заядлый кино- или игроман, но и любой другой человек – увлечённый искусством, привыкший окружать себя красивыми вещами или просто желающий сменить обстановку в доме или квартире. Приложения для управления и демонстрации произведений цифрового искусства можно загружать на любой смарт-телевизор. Выделенные художественные серверы могут локально хранить NFT-коллекции пользователей и подключаться к цифровым галереям для доступа к облачным коллекциям и поиска новых работ.