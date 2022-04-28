ТВ LG OLED B2 вышли на российский рынок

28.04.2022 09:54

На российском рынке появилась новая серия телевизоров производства LG Electronics. В серии LG OLED B2 представлены модели с диагональю 55 и 65 дюймов. Телевизоры линейки 2022 года оснащены самоподсвечивающимися панелями и поддерживают форматы Dolby Vision IQ и Dolby Atmos.



Самоподсвечивающие пиксели обеспечивают чёткое контрастное изображение с максимальной глубиной чёрного цвета, без световых бликов или эффекта ореола. Благодаря «умному» процессору LG α7 пятого поколения телевизоры отображают цвета с высокой яркостью и точностью. Уровень интенсивности синего свечения в используемых OLED панелях понижен, мерцание почти полностью отсутствует, поэтому глаза не устают даже после длительного просмотра.



Телевизоры LG OLED серии B2 можно с лёгкостью интегрировать в экосистему «умного дома» LG ThinQ и управлять ими голосом. Реализованы игровые функции: ТВ поддерживают Dolby Vision Gaming 4K на частоте 120 Гц, совместимы с NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium, а время отклика составляет 1 мс. Подставка Gallery Stand сконструирована таким образом, чтобы у пользователя была возможность убрать в неё соединительные кабели.