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ТВ LG OLED B2 вышли на российский рынок


28.04.2022 09:54

 

 

На российском рынке появилась новая серия телевизоров производства LG Electronics. В серии LG OLED B2 представлены модели с диагональю 55 и 65 дюймов. Телевизоры линейки 2022 года оснащены самоподсвечивающимися панелями и поддерживают форматы Dolby Vision IQ и Dolby Atmos.

 

Самоподсвечивающие пиксели обеспечивают чёткое контрастное изображение с максимальной глубиной чёрного цвета, без световых бликов или эффекта ореола. Благодаря «умному» процессору LG α7 пятого поколения телевизоры отображают цвета с высокой яркостью и точностью. Уровень интенсивности синего свечения в используемых OLED панелях понижен, мерцание почти полностью отсутствует, поэтому глаза не устают даже после длительного просмотра.

 

Телевизоры LG OLED серии B2 можно с лёгкостью интегрировать в экосистему «умного дома» LG ThinQ и управлять ими голосом. Реализованы игровые функции: ТВ поддерживают Dolby Vision Gaming 4K на частоте 120 Гц, совместимы с NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium, а время отклика составляет 1 мс. Подставка Gallery Stand сконструирована таким образом, чтобы у пользователя была возможность убрать в неё соединительные кабели.

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