ТВ Philips Ambilight 2023 года не поддерживают Philips Hue
Телевизоры Philips Ambilight нового поколения (модели 2023 года выпуска), несмотря на использование самых передовых технологий, не поддерживают одну из, казалось бы, суперсовременных функций – они не совместимы с фирменными «умными» лампочками Hue.
Благодаря технологии Ambilight телевизор «реагирует» на происходящее на экране, меняя собственную фоновую подсветку (рассеянный свет по периметру телевизора). Идея в том, что действие словно выходит за пределы экрана, полностью захватывая внимание зрителей. В телевизорах, выпускавшихся до 2023 года, была реализована функция Ambilight+Hue: подсветка экрана синхронизировалась с интеллектуальными источниками света Hue; теперь такая возможность отсутствует.
Причина, как сообщают источники в Philips, в низкой востребованности режима комбинированной подсветки – а вот сама технология Ambilight становится всё более популярной среди покупателей; в моделях телевизоров, выпускавшихся в последние несколько лет, она была значительно усовершенствована. Кроме того, есть ещё одно объяснение, менее очевидное: хотя в сознании потребителей и телевизоры, о которых идёт речь выше, и «умные» лампочки Hue – продукция одного бренда (Philips), в действительности эти устройства разрабатываются и выпускаются разными компаниями (TP Vision и Signify). Впрочем, у любителей превратить собственную квартиру в подобие ночного клуба, всё ещё остаётся возможность не изменять своим предпочтениям: они могут купить внешний модуль Signify Hue Play HDMI Sync, и лампочки «затанцуют» в такт происходящему на экране ТВ…
Комментарии