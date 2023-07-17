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ТВ Philips Ambilight 2023 года не поддерживают Philips Hue


17.07.2023 10:58

 

 

Телевизоры Philips Ambilight нового поколения (модели 2023 года выпуска), несмотря на использование самых передовых технологий, не поддерживают одну из, казалось бы, суперсовременных функций – они не совместимы с фирменными «умными» лампочками Hue.

 

Благодаря технологии Ambilight телевизор «реагирует» на происходящее на экране, меняя собственную фоновую подсветку (рассеянный свет по периметру телевизора). Идея в том, что действие словно выходит за пределы экрана, полностью захватывая внимание зрителей. В телевизорах, выпускавшихся до 2023 года, была реализована функция Ambilight+Hue: подсветка экрана синхронизировалась с интеллектуальными источниками света Hue; теперь такая возможность отсутствует.

 

Причина, как сообщают источники в Philips, в низкой востребованности режима комбинированной подсветки – а вот сама технология Ambilight становится всё более популярной среди покупателей; в моделях телевизоров, выпускавшихся в последние несколько лет, она была значительно усовершенствована. Кроме того, есть ещё одно объяснение, менее очевидное: хотя в сознании потребителей и телевизоры, о которых идёт речь выше, и «умные» лампочки Hue – продукция одного бренда (Philips), в действительности эти устройства разрабатываются и выпускаются разными компаниями (TP Vision и Signify). Впрочем, у любителей превратить собственную квартиру в подобие ночного клуба, всё ещё остаётся возможность не изменять своим предпочтениям: они могут купить внешний модуль Signify Hue Play HDMI Sync, и лампочки «затанцуют» в такт происходящему на экране ТВ…

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