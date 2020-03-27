ТВ-рынок: прогнозы на второй квартал 2020 года

27.03.2020 14:40

Как и ожидались, аналитики начали давать первые прогнозы относительно дальнейшего развития рынка ТВ-устройств. Громкие заявления, которые делали производители, похоже, останутся лишь словами; ожидается, что объём закупок панелей во втором квартале текущего года сократится.

Предположения, что пандемия коронавируса вызовет глобальную рецессию, могут заставить производителей пересмотреть свои планы. Скорее всего, коррекция произойдёт уже в апреле: необходимо решить проблемы, возникающие в цепочке поставок – это нехватка компонентов и рабочей силы, логистические начала сложности и пр. – а затем определить, насколько изменится европейский спрос во втором и третьем квартале 2020 года (в США он до сих пор оставался стабильным). Главный вопрос сегодня: сможет ли рынок быстро восстановиться или будет продолжать сокращаться?

Впрочем, несмотря на мрачные предсказания экспертов-аналитиков, ситуация в Китае улучшается, и китайские производители телевизоров планируют увеличить объемы закупок панелей во втором квартале. Ведущие корейские телевизионные бренды также пока ведут себя вполне уверенно и даже увеличили спрос на панели, чтобы пополнить свои запасы. Некоторые рассчитывают увеличить свою долю рынка за счёт конкурентов, которые могут пострадать от пандемии. Сдерживающим фактором для них может стать именно снижение потребления в Европе, поскольку всё больше городов и даже стран оказываются изолированными.