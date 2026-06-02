ТВ в России: дефицит импорта, рост продаж отечественной продукции

02.06.2026 13:30

Анализ данных, полученных от ряда крупных российских дистрибьюторов телевизоров, говорит о том, что в стране в первом квартале года возник дефицит импортных (китайских и корейских) ТВ. Это связано с влиянием на своевременность поставок ряда факторов, в числе которых и усложнение логистики из-за ближневосточного конфликта.

Вместо зарубежной продукции российские потребители покупали телевизоры отечественного производства, что привело к увеличению их доли на рынке. За аналогичный период прошлого года доля российских брендов (в штуках) составляла 30,5%; в нынешнем году она достигла 31,5%. Было куплено около 630 тысяч устройств российских брендов на сумму 13,2 миллиарда рублей. Продажи телевизоров «Сбер» на платформе «Салют ТВ» выросли до 8,3% в натуральном выражении (до 6,3% в деньгах), продукции «Яндекса» – до 3,4% в штуках и до 4,8% в рублях, бренда Hi («М.Видео») – до 4,4% (в штуках). Самые популярные модели – смарт-телевизоры со встроенными голосовыми помощниками, способные выполнять роль центрального устройства в системе «умный дом». Всего за первый квартал 2026 года в России было продано около 2 миллионов ТВ – это на 10% больше, чем в прошлом году.

Аналитики предрекают замедление роста доли российских брендов в ближайшие месяцы: дефицит азиатских телевизоров сокращается, кроме того, неизбежно сезонное смещение потребительских приоритетов. В долгосрочной перспективе увеличение доли рынка российской продукции продолжится.