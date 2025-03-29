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Twelve South AirFly Pro 2: Bluetooth всегда с тобой


29.03.2025 13:28

 

 

Как известно, многие бортовые (речь идёт о пассажирских самолётах) развлекательные системы не поддерживают Bluetooth. Это означает, что вы не можете использовать беспроводные наушники, когда смотрите загруженный в эту систему фильм. Решить проблему позволяет Bluetooth-донгл, миниатюрное устройство, которое вставляется в 3,5 мм aux разъём пассажирского кресла и подключается к наушникам.

 

В случае с AirPods таким устройством-помощником могут стать, например, гаджеты из серии AirFly – их выпускает компания Twelve South для Apple. Недавно производитель представил новинку, модель AirFly Pro 2. Её особенность – поддержка функции Bluetooth multipoint, то есть возможность подключения двух пар AirPods одновременно. Удобно и то, что элементы управления громкостью расположены на самом донгле. AirFly Pro 2 работает как Bluetooth-передатчик, обеспечивая возможность стриминга аудио со смартфона на другое устройство, не поддерживающее эту функцию, например, бортовую систему infotainment или стереосистему автомобиля. Ещё одно преимущество AirFly Pro 2 перед моделями предыдущих поколений – улучшенное качество звука благодаря использованию аудиопроцессора Qualcomm.

 

Устройства из линейки AirFly позиционируются как разработанные специально для AirPods, но использовать их можно с любыми беспроводными накладными или внутриканальными наушниками. Розничная цена донгла AirFly Pro 2 составляет 60 долларов США, купить его можно на сайте производителя, компании Twelve South.

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