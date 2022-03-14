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TWS-гарнитура SVEN E-727BT


14.03.2022 15:36

 

 

«Неувядающей классикой» назвали полностью беспроводные наушники-«вкладыши» E-727BT маркетологи бренда SVEN. Покупателям обещают «высочайший уровень удобства ношения», но в первую очередь – невысокую цену…

 

Наушники предназначены для использования с гаджетами под iOS и Android и персональными компьютерами и рассчитаны на шесть часов автономной работы; этот период может быть увеличен до суток при использовании зарядного футляра. На передней панели последнего размещён индикатор, показывающий уровень заряда встроенного аккумулятора. Подзарядка осуществляется через разъём USB Type C.

 

Динамики наушников имеют диаметр 13 мм. В пресс-релизе заявлено, что они обеспечивают «детализированное и полновесное звучание в диапазоне частот от 20 до 20 000 Гц» с «плотным басом и хорошо читаемым вокалом». Подключение к источнику звука осуществляется через Bluetooth 5.1. Управление входящими звонками и переключением треков – сенсорное, также можно воспользоваться помощью голосового ассистента, установленного на гаджете-источнике звука. Розничная цена – от 1800 рублей.

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