TWS-наушники Anker Soundcore Liberty 2 Pro

11.12.2019 07:00

Компания Anker Innovations, которая выпускает различные аудио устройства, в том числе предназначенные для использования в составе систем «умный дом», и является владельцем брендов Anker, Eufy, Nebula и Soundcore, выпустила полностью беспроводные наушники Liberty 2 Pro.

Это флагманская модель, в которой совмещены динамический и арматурный драйвер; фирменная технология получила название ACAA (Astria Coaxial Acoustic Architecture, Коаксиальная Акустическая Архитектура Астрия). Преимущества двух типов акустических систем – идеальная детализация звука, воспроизводимого в студийном качестве благодаря арматурному драйверу от Knowles, и глубина и мощный бас, за которые «отвечает» динамический драйвер диаметр 11 мм. Liberty 2 Pro способны работать в режиме гарнитуры благодаря четырём микрофонам и технологии шумоподавления от Qualcomm: наушники автоматически распознают голос собеседника, делая его громче и снижая окружающий шум на 60%.

Подключив наушники к смартфону по Bluetooth, настроить их можно с помощью мобильного приложения HearID – c музыкальным эквалайзером, 22 пресетами для разных музыкальных стилей, и системой тестирования, которая позволяет определить индивидуальные особенности и предпочтения пользователя. Liberty 2 Pro рассчитаны на восемь часов воспроизведения музыки от одной зарядки; при подзарядке в кейсе это время увеличивается до 32 часов (три полных цикла зарядки). Быстрой зарядки в течение десяти минут хватает на два часа работы.