TWS-наушники Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro

01.04.2021 13:22

В российских магазинах появились в продаже беспроводные наушники Liberty Air 2 Pro, разработанные компанией Anker Soundcore. Полностью беспроводная модель оснащена системой активного шумоподавления Targeted Active Noise Cancelling с шестью микрофонами и тремя режимами работы и поддерживает технологию HearID 2.0, позволяющую настроить звучание наушников в соответствии с предпочтениями пользователя.



Новинка комплектуется 11-миллиметровыми динамическими драйверами с технологией PureNote. Три режима активного шумоподавления предназначены для устранения основных шумов, характерных для определённого типа окружения. Например, режим для транспорта отсекает низкие частоты, генерируемые работающими двигателями; в режиме для помещения автоматически заглушаются голоса людей вокруг (в кафе, в зале ожидания аэропорта); режим для улицы позволяет избавиться от любого внешнего шума. При этом инженеры предусмотрели и «сквозной» режим, который помогает не терять бдительность – например, при переходе дороги.



Любой пользователь Liberty Air 2 Pro может создать собственный уникальный звуковой профиль. Наушники оснащены настраиваемым многополосным эквалайзером, кроме того, есть 22 пресета, переключаться между которыми можно в приложении Soundcore. Для удобства ношения в комплект поставки Liberty Air 2 Pro входят девять (!) пар сменных силиконовых вкладышей. Наушники рассчитаны на восемь часов автономной работы. Это время можно увеличить до 32 часов, если заряжать устройство с помощью кейса: 15 минут подзарядки обеспечивают до трёх часов работы. Сам кейс заряжается через кабель USB-C (в комплекте) и беспроводную зарядку Qi.