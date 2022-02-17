TWS наушники Audio-Technica ATH-CKS50TW

17.02.2022 10:29

В пресс-релизе заявлено, что новая модель лидирует на рынке по такому показателю, как ёмкость элемента питания – в общей сложности наушниками можно пользоваться практически беспрерывно в течение 50 часов, правда, с дозарядкой в защитном футляре. Всего за 10 минут аккумулятор можно подзарядить достаточно для того, чтобы слушать музыку в течение полутора часов, а чтобы батарея зарядилась полностью, придётся подождать три часа. После этого наушники смогут работать автономно в течение 20 часов; правда, с активированным режимом шумоподавления это время сократится до 15 часов.



Наушники весят всего 8 г, что, впрочем, не предел – вес некоторых моделей-конкурентов, ещё и более дешёвых, едва превышает 5 г. Зато производитель утверждает, что ситуации, в которых наушник может выпасть из уха, практически исключены. Cистема активного шумоподавления с прямой связью минимизирует внешние помехи. Предусмотрена функция пропускания звуков извне – уровень громкости мгновенно снижается, позволяя сосредоточиться на окружающих звуках; она может работать синхронно с функцией Sidetone, предотвращающей чрезвычайно громкий ответ пользователя на входящий звонок – подобное случается довольно часто, пусть и непреднамеренно.



Полностью беспроводные наушники Audio Technica ATH-CKS50TW оснащаются девятимиллиметровыми HD драйверами с импедансом 20 Ом, имеют сертификацию Sony 360 Reality Audio, поддерживают технологии Bluetooth 5.2 (радиус действия до 10 м) и Fast Pair – последняя обеспечивает быстрое сопряжение с устройствами Android и бесшовное переключение между двумя входящими источниками (например, можно ответить на входящий звонок, не прерывая просмотр YouTube-видео на ноутбуке). Уровень защиты наушников от влаги – IPX4; это значит, что их можно смело использовать под небольшим дождём, но не в душе.