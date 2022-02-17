ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

TWS наушники Audio-Technica ATH-CKS50TW


17.02.2022 10:29

 

 

В пресс-релизе заявлено, что новая модель лидирует на рынке по такому показателю, как ёмкость элемента питания – в общей сложности наушниками можно пользоваться практически беспрерывно в течение 50 часов, правда, с дозарядкой в защитном футляре. Всего за 10 минут аккумулятор можно подзарядить достаточно для того, чтобы слушать музыку в течение полутора часов, а чтобы батарея зарядилась полностью, придётся подождать три часа. После этого наушники смогут работать автономно в течение 20 часов; правда, с активированным режимом шумоподавления это время сократится до 15 часов.

 

Наушники весят всего 8 г, что, впрочем, не предел – вес некоторых моделей-конкурентов, ещё и более дешёвых, едва превышает 5 г. Зато производитель утверждает, что ситуации, в которых наушник может выпасть из уха, практически исключены. Cистема активного шумоподавления с прямой связью минимизирует внешние помехи. Предусмотрена функция пропускания звуков извне – уровень громкости мгновенно снижается, позволяя сосредоточиться на окружающих звуках; она может работать синхронно с функцией Sidetone, предотвращающей чрезвычайно громкий ответ пользователя на входящий звонок – подобное случается довольно часто, пусть и непреднамеренно.

 

Полностью беспроводные наушники Audio Technica ATH-CKS50TW оснащаются девятимиллиметровыми HD драйверами с импедансом 20 Ом, имеют сертификацию Sony 360 Reality Audio, поддерживают технологии Bluetooth 5.2 (радиус действия до 10 м) и Fast Pair – последняя обеспечивает быстрое сопряжение с устройствами Android и бесшовное переключение между двумя входящими источниками (например, можно ответить на входящий звонок, не прерывая просмотр YouTube-видео на ноутбуке). Уровень защиты наушников от влаги – IPX4; это значит, что их можно смело использовать под небольшим дождём, но не в душе.

Связанные новости:
 Новинки FiiO - 19.01.2022 12:20
 Винил переходит в категорию «масс-маркет» - 14.01.2022 11:00
 Полностью беспроводные наушники Audio-Technica ATH-SQ1TW  - 03.12.2021 10:06
 Первые TWS-наушники Denon - 17.11.2021 10:13
 «Тыквенные» наушники Audio-Technica - 14.10.2021 09:00
 Audio-Technica AT-LPW50PB - 27.04.2020 11:20
 Audio-Technica AT-LPW50PB  - 17.01.2020 09:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007