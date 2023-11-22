TWS-наушники Edifier NeoBuds Pro 2

22.11.2023 16:12

Новинка в модельном ряду Edifier – TWS-гарнитура NeoBuds Pro 2, наушники-вкладыши c продвинутой системой панорамного звука и гибридным активным шумоподавлением.

Частотный диапазон десятимиллиметровых динамиков составляет 20 Гц – 20 кГц. Предусмотрен специальный режим для игр, при активации которого задержка сокращается до 80 мс. Мгновенная синхронизация изображения и звука помогает геймерам быстро реагировать на события, происходящие в игре. Гибридное активное шумоподавление усиливает эффект 3D-звучания, а технология ENC обеспечивает отличную слышимость во время разговора. Внутренний и внешний двунаправленные микрофоны улавливают шумы и эффективно устраняют все лишние звуки. То, какое количество окружающих звуков слышит пользователь, можно регулировать. Степень защиты от пыли и влаги: IP54.

Подключение к смартфону осуществляется по стандарту Bluetooth v5.0. Подключается гарнитура мгновенно; использовать можно как один наушник, так и оба. Модель NeoBuds Pro 2 поддерживает функцию быстрой зарядки через порт USB Type-C: для того, чтобы слушать музыку в течение двух часов, достаточно подзаряжать наушники 15 минут. Время, которое требуется для полной зарядки: около часа для гарнитуры и около двух часов для кейса. Без включённого шумоподавления наушники могут проработать до 32 часов (с учётом подзарядки в футляре); если режим шумоподавления активирован – до 25 часов.