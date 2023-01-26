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TWS-наушники FiiO FW5: новый уровень качества звука


26.01.2023 18:16

 

 

FW5 – хай-файные полностью беспроводные наушники FiiO, которые, как утверждает производитель, «выводят звучание TWS-наушников на новый уровень, до появления FW5 доступный только проводным устройствам».

 

Наушники оснащаются чипом Qualcomm QCC5141 (благодаря ему новинка получила сертификат Qualcomm Snapdragon Sound) и цифро-аналоговым преобразователем AKM VELVET Sound DAC AK4332; последний обеспечивает соотношение сигнал/шум на уровне 106 дБ при динамическом диапазоне до 102 дБ и искажениях до -96 дБ. FiiO FW5 работают по протоколу Bluetooth 5.2 и поддерживают кодеки LHDC и aptX Adaptive.

 

Драйверы – десятимиллиметровый динамический DLC c неодимовым магнитом N50, предназначенный для обработки низких и средних частот, и пара арматурных Knowles BA, «отвечающих» за воспроизведение высоких частот. Пользователю доступна очень точная регулировка громкости звука с возможностью выбора из 32 уровней. Для управления наушниками на каждом из них имеется по две удобно расположенные кнопки. Уровень защиты от влаги соответствует стандарту IPX4. Аккумулятор ёмкостью 65 мАч рассчитан на семь часов непрерывной работы; с использованием зарядного кейса время работы наушников возрастает до 21 часа, при этом для полной зарядки устройству нужно 100 минут. Кейс – с LED-индикаторами, которые показывают уровень заряда аккумулятора. Как только пользователь открывает зарядный футляр, наушники автоматически подключаются к последнему из устройств, с которыми были сопряжены.

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