TWS-наушники с активным шумоподавлением Master & Dynamic MW09

08.11.2023 17:27

MW09 – новая модель полностью беспроводных (TWS) наушников-вкладышей с активной технологией шумоподавления (ANC), выпущенная компанией Master & Dynamic. Обладающие очень яркой «внешностью», Master & Dynamic MW09 сделаны из сапфирового стекла, алюминия и кевлара и оснащаются аккумулятором, рассчитанным на 16 часов непрерывной работы без подзарядки. Зарядный чехол – двух типов, из алюминия или из кевлара.



Разработчики внедрили ряд «значительных усовершенствований» без каких-либо компромиссов в части используемых материалов. В управляющем приложении M&D Connect App появились новые функции, в частности, пользовательские настройки эквалайзера, мониторинг состояния батареи, а также тест на «посадку» наушников в ухе, то есть на соответствие используемых сменных вкладышей форме и диаметру слухового прохода. Утверждается, что новинка обеспечивает самое надёжное в классе беспроводное (Bluetooth 5.4) подключение, шумоподавление стало более эффективным, а звучание – благодаря кастомным 11-миллиметровым бериллиевым драйверам – ещё более впечатляющим. MW09 поддерживают технологию Qualcomm Snapdragon Sound и Auracast.



Конструкция MW09 была оптимизирована по сравнению с наушниками предыдущего поколения с целью обеспечить больший комфорт при длительном непрерывном использовании; отсюда и уменьшенный вес, и более надёжная «посадка». Наушники выпускаются в шести цветах: устройства с чёрными, белыми с серебром и золотистыми корпусами продаются в комплекте с алюминиевым футляром тех же цветов; наушники зелёного, синего и латунного цветов комплектуются чехлом из кевлара (и стоят дороже). Подзарядка – как индуктивная, так и проводная, через USB-C.



