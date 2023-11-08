ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

TWS-наушники с активным шумоподавлением Master & Dynamic MW09


08.11.2023 17:27

 

 

MW09 – новая модель полностью беспроводных (TWS) наушников-вкладышей с активной технологией шумоподавления (ANC), выпущенная компанией Master & Dynamic. Обладающие очень яркой «внешностью», Master & Dynamic MW09 сделаны из сапфирового стекла, алюминия и кевлара и оснащаются аккумулятором, рассчитанным на 16 часов непрерывной работы без подзарядки. Зарядный чехол – двух типов, из алюминия или из кевлара.

 

Разработчики внедрили ряд «значительных усовершенствований» без каких-либо компромиссов в части используемых материалов. В управляющем приложении M&D Connect App появились новые функции, в частности, пользовательские настройки эквалайзера, мониторинг состояния батареи, а также тест на «посадку» наушников в ухе, то есть на соответствие используемых сменных вкладышей форме и диаметру слухового прохода. Утверждается, что новинка обеспечивает самое надёжное в классе беспроводное (Bluetooth 5.4) подключение, шумоподавление стало более эффективным, а звучание – благодаря кастомным 11-миллиметровым бериллиевым драйверам – ещё более впечатляющим. MW09 поддерживают технологию Qualcomm Snapdragon Sound и Auracast.

 

Конструкция MW09 была оптимизирована по сравнению с наушниками предыдущего поколения с целью обеспечить больший комфорт при длительном непрерывном использовании; отсюда и уменьшенный вес, и более надёжная «посадка». Наушники выпускаются в шести цветах: устройства с чёрными, белыми с серебром и золотистыми корпусами продаются в комплекте с алюминиевым футляром тех же цветов; наушники зелёного, синего и латунного цветов комплектуются чехлом из кевлара (и стоят дороже). Подзарядка – как индуктивная, так и проводная, через USB-C.

Связанные новости:
 Много новых TWS-наушников JBL  - 05.09.2023 15:36
 Ждём: TWS-наушники с технологией xMEMS - 22.08.2023 08:49
 В эпоху TWS – Beyerdynamic Blue BYRD ANC  - 24.07.2023 12:08
 Wharfedale Dovedale: традиции в современном исполнении  - 01.03.2023 13:23
 TWS-наушники FiiO FW5: новый уровень качества звука  - 26.01.2023 18:16
 Технологичная TechnoLogica - 01.06.2022 21:27
 Трёхдрайверные наушники Creative SXFI Trio - 30.06.2020 07:07
 Необычный союз: Leica и Master & Dynamic - 20.03.2018 18:23
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007