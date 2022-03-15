TWS-наушники Sudio E2 с технологией Dirac Virtuo

15.03.2022 12:12

Sudio – шведский бренд, вышедший на аудио рынок десять лет назад, в 2012 году. Недавно компания представила свой новый продукт – флагманскую модель полностью беспроводных (TWS) наушников E2, разработанных в сотрудничестве с инженерами Dirac.

Sudio E2 поддерживают технологию пространственного аудио Virtuo; это новейшая разработка Dirac. Двухъядерный процессор с Dirac Virtuo преобразует в объёмный звук любой стереоконтент вне зависимости от того, какое устройство или медиа источник использует потребитель. Наушники также поддерживают технологию гибридного шумоподавления, подзаряжаются без использования проводов и оснащаются ушными вкладышами из жидкого силикона. Dirac Virtuo позволяет создать слуховую иллюзию того, что источник звука находится перед слушателем, приближая качество звучания к оригинальному. Система коррекции амплитуды устраняет нежелательные резонансы и создаёт более точную стереофоническую звуковую сцену.

На сайте Sudio – у которого есть и русскоязычная версия, поскольку продукция компания продаётся и в России – информация о новинке пока отсутствует. Помимо вышесказанного известно, что наушники – влагозащищённые, и будут выпускаться в нескольких цветах. А вот технические характеристики, цена и дата начала продаж держатся в секрете. Так что пока можно полагаться лишь на мнение представителей Dirac, которые высоко оценивают результаты совместной работы, называя звучание Sudio E2 «богатым, захватывающим и обеспечивающим полный эффект присутствия». Сообщается, что сотрудничество двух компаний продолжится.