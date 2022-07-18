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TWS-наушники вырываются вперёд


18.07.2022 15:16

 

 

Очередной обзор, подготовленный специалистами департамента аналитики группы компаний М.Видео-Эльдорадо, говорит нам о том, что полностью беспроводные (TWS) модели «впервые заняли половину российского рынка наушников».

 

За первые шесть месяцев 2022 года спрос на беспроводные наушники вырос по сравнению с тем же периодом в прошлом году на 10%. В количественном выражении было продано около 5,7 млн. таких устройств, что составило около 60% от общего количества всех проданных наушников (в 2021 году – 52%). При этом сумма среднего чека снизилась на 13%, до 3,8 тыс. рублей. Доля полностью беспроводных (True Wireless Stereo, TWS) наушников-вкладышей приблизилась к 50% от всего объёма рынка.

 

Выбор внутриканальных TWS-моделей наушников становится шире, увеличивается разнообразие моделей, относящихся к нижнему и среднему ценовым сегментам. Эксперты отмечают, что растёт качество и функциональность таких устройств, а также их автономность, то есть длительность работы от аккумулятора. Производитель, продукция которого пользуется наибольшей популярностью (всего в магазинах М.Видео-Эльдорадо представлено более 500 моделей TWS-наушников в разных ценовых сегментах) – компания Xiaomi; она опережает JBL и Apple. Растёт спрос и на продукцию других китайских брендов, а также на дешёвые (розничная цена до двух тысяч рублей) модели наушников малоизвестных производителей, благодаря которым устройства этой категории становятся доступными широким массам потребителей.

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