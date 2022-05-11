TWS по-настоящему

11.05.2022 10:22

На краудфандинговой платформе Kickstarter идёт сбор средств для производства всепогодной акустической системы Lodge. Разработчики утверждают, что это первая в мире действительно беспроводная колонка, в полном смысле этого слова: её не нужно подключать к сети электропитания даже для подзарядки. Громкоговоритель питается от солнечных панелей и может находиться на улице круглый год – его не нужно заносить в дом ни в жару, ни в мороз, и можно оставлять даже под затяжными осенними дождями.

Устройство буквально обёрнуто высокоэффективными небьющимися солнечными панелями. Полностью заряженные, они обеспечивают безостановочную работу акустической системы в течение 15 часов. Защита электронной «начинки», по словам разработчиков Lodge – сверхнадёжная: в видеороликах, которые демонстрируют возможности колонки, её поливают из шланга и забрасывают травой, которая летит из-под ножей газонокосилки… Lodge можно устанавливать рядом с бассейном, под прямыми солнечными лучами, ставить на любую плоскую поверхность или на специальные магнитные столбики-подставки. Колонка подключается к смартфону пользователя по Bluetooth; дальность действия – до 30 м. Если нужно обеспечить аудиопокрытие большой территории, можно использовать несколько устройств Lodge.

В описании, размещённом на Kickstarter, сказано, что работа над созданием Lodge началась два года назад, и за это время колонка прошла сотни тестов. Теперь устройство полностью готово к выпуску. Разработчики планируют собрать необходимую сумму в течение месяца и уже в июне запустить производственный процесс. Первые отгрузки запланированы на август-сентябрь.