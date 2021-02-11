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Ты проснёшься утром ранним…


11.02.2021 10:29

 

 

Спальня – едва ли не единственное место в современном мире, где человек может отдохнуть от ежедневного стресса. Но даже здесь люди продолжают смотреть телевизор, слушать новости, не расстаются со своими смартфонами… Старт-ап под названием OneClock предлагает изменить ситуацию и вернуть спальне её исконную роль – убежища от тревог и места для отдыха и расслабления.

 

OneClock – аналоговое устройство без Wi-Fi, без мобильных приложений, без голосовых помощников и подключения к домашней сети. Это всего лишь будильник, но будильник особенный. Хорошо выспаться – недостаточно. Правильно проснуться – вот что важно, и OneClock создан именно с этой целью – помочь человеку начать новый день без стресса и с удовольствием. В нужное время он начинает проигрывать «зашитые» в него мелодии: сначала совсем тихо, постепенно увеличивая громкость. Все они специально для OneClock написаны Джоном Натчезом (Jon Natchez), композитором и исполнителем американской инди-рок-группы The War on Drugs, обладателем Grammy (2018).

 

Будильник выполнен в ретро-стиле. Он питается от электросети; в случае, если электричество было отключено, настройки сохраняются в течение двух недель. Его создатели собирают деньги на производство OneClock и обещают начать поставки в мае 2021.

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