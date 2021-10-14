«Тыквенные» наушники

14.10.2021 09:00

Audio-Technica выпустила ограниченную партию беспроводных наушников ATH-M50xBT2 в специальной отделке. Цвет Lantern Glow – как у спелой тыквы, а его название – «Свет фонаря» - говорит о том, что в компании серьёзно относятся к празднику Хэллоуин.



Отделка выбрана не «с потолка»: в компании есть традиция (она зародилась в 2012 году, когда компания отмечала 50-летие модели ATH-M50s/LE) время от времени выпускать модели серии M50 в нестандартных цветах, а решение о том, какой вариант будет запущен в производство, принимают сами пользователи путём голосования. В этом году в опросе приняли участие 13000 человек, и 40% из них указали, что хотели бы видеть любимые наушники в «тыквенном» цвете.



Наушники комплектуются запатентованными 45-миллиметровыми драйверами и встроенным усилителем, а также ЦАПом High End уровня AK4331. Приложение A-T Connect активирует режим Low-latency, синхронизирующий аудио и видео, даёт доступ к возможностям эквалайзера, позволяет выбрать звукового помощника, кодеки LDAC или AAC, найти куда-то задевавшиеся наушники и т.д. С помощью кнопок на чашках можно менять громкость, выбирать трек, отвечать на звонки, активировать голосовых ассистентов Amazon Alexa, Google Assistant или Siri. Полной зарядки хватает на 50 часов использования; десятиминутной подзарядки – на три часа.