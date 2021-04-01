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У «Айболита для винила» юбилей


01.04.2021 15:41

 

 

Компания Pangea Audio отмечает 20-летие первого фирменного устройства для чистки виниловых пластинок Record Doctor. К знаменательной дате очередная, уже шестая, версия «Айболита для винила» получила корпус белого цвета с лакированным покрытием.

 

Продажи Record Doctor VI в новой отделке начнутся в апреле; розничная цена составит 299,95 долларов США. Новинка будет выпущена ограниченной партией. Сообщается, что компания время от времени получает от покупателей запросы на изготовление популярной модели в других цветах (помимо двух стандартных), и вот, наконец, соответствующее решение принято.

 

Конструктивно устройство не изменилось – в нём по-прежнему используется мощный вакуумный насос, а все операции осуществляются вручную. Конечно, за 20 лет было внесено множество усовершенствований – аппарат стал работать тише, появилась новая щетка для распределения чистящей жидкости по поверхности, и пр. – но в целом современный Record Doctor очень похож на самую первую модель.

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