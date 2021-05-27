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У Apple больше нет секретов. Пока…


27.05.2021 12:11

 

 

То, что Apple в скором времени выпустит новые наушники, ни для кого не секрет. Более того: похоже, вчера мир (ну или какая-то его часть) уже увидел их – и не на чертеже или в 3D, а «живьём».

 

Сказать за это спасибо нужно американскому баскетболисту Леброну Джеймсу, в Instagram-аккаунте которого накануне появилось несколько фотографий – на них Джеймс позирует на камеру с миниатюрными белыми «вкладышами» в ушах, очень похожим на анонсированные недавно Apple Beats Studio Buds. Конечно, с уверенностью утверждать, что это именно они, нельзя, но эксперты говорят, что сходство очень велико. Кроме того, сайт MySmartPrice также опубликовал фотографии официально ещё не вышедшей новинки: утверждается, что снимок получен «из неизвестных источников» и на нём – Beats Studio Buds, а не что-то другое. Наушники имеют форму эллипсоидов, номера моделей соответствуют зарегистрированным в реестре США.

 

Новые наушники уже прошли регистрацию в базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC). Из опубликованных чертежей очевидно, что устройства не похожи ни на одну из уже выпущенных Apple моделей. У них «ножки», как у AirPods, и, в отличие от других моделей Beats, новая скорее всего будет полностью беспроводной (TWS) и с активным шумоподавлением.

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