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У Bang & Olufsen – новый главный дизайнер


18.03.2021 14:30

 

 

У Bang & Olufsen – новый главный дизайнер. Им стал Миклу Сильванто (Miklu Silvanto), который более десяти лет работал в команде дизайнеров корпорации Apple, принимая участие в создании самых популярных моделей.

 

Сильванто также займёт должность старшего вице-президента с непосредственным подчинением генеральному директору B & O Кристиану Теру (Kristian Teär). Ожидается, что под его руководством департамент дизайна должен разработать несколько новых моделей, которые подкрепят репутацию Bang & Olufsen как «законодателя мод» в аудио индустрии и создателя компонентов, многие из которых со временем стали образцом стиля. В «активе» компании таких устройств не мало, и руководство B & O стремится расширить этот перечень, пополнив его современными моделями и даже моделями, опережающими своё время, «с заделом» на будущее.

 

В тексте своего официального выступления новый шеф-дизайнер подчеркнул, что знаком с продукцией Band & Olufsen с детства и безмерно горд стать частью компании, которая на протяжении почти 100 лет находилась на пике технологий и дизайна.

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