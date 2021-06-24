У Бонанзы – новый кабельный бренд

24.06.2021 12:54

В ассортименте одного из старейших российских AV-дистрибьюторов, компании Бонанза, появилась продукция кабельного бренда Eagle Cable.

Статус официального дистрибьютора кабелей и аксессуаров немецкой EagleCable Бонанза получила в июне текущего года. Продукция Еagle Cable представлена на Hi-Fi рынке уже более 30 лет и предназначена для использования как в профессиональных системах, так и в частных домах. Одним из важных конкурентных преимуществ кабелей и сопутствующих аксессуаров EagleCable, является ценовая политика, благодаря которой продукция компании доступна любому покупателю.

Все кабели проектируются и изготавливаются на собственных предприятиях Eagle Cable в Германии. Фрименную продукцию характеризуют высокое качество, надёжность и долговечность. В ассортименте представлены товары трёх категорий: Home Video, Home Hi-Fi, Mobile&Multimedia.