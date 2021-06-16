У Densen новый собственник

16.06.2021 10:39

Информация о том, что основатель датского бренда Densen Томас Силлесен (Thomas Sillesen) продаёт свою компанию, созданную в 1993 году, держалась в секрете. Однако, когда покупатели нашлись, тайное стало явным.



Новыми владельцами стали Каспер Райнхольд (Casper Reinhold) и Дитли Лет (Ditlev Leth). Первый – владелец компании Tridane, являющейся производителем оборудования для телевизионного вещания, и давний поклонник Densen; второй много лет работал с Томасом Силлесеном. У партнёров весьма амбициозные планы на будущее, которые учитывают все те факторы, благодаря которым Densen завоевал свою популярность. Этот бренд – датский на 100% (изначально вся продукция разрабатывалась и производилась в Дании); так будет и впредь. Более того: благодаря возможностям Tridane Densen сможет отказаться от услуг сторонних компаний (к которым он был вынужден прибегать в последние несколько лет) и снова собирать всю фирменную продукцию, используя только собственные производственные мощности. Это позволит усилить контроль на каждом этапе производства и повысить качество выпускаемых компонентов.



Основным направлением развития на ближайшее будущее станет создание цифровых продуктов. Предполагается, что уже осенью появится новая разработка – расширительная плата ЦАП, совместимая с выпускаемыми компонентами Densen. Она будет предусматривать возможность оптического и коаксиального подключения, но главное – будет оснащаться USB и HDMI eARC входами, которые превратят любой предварительный или интегральный усилитель Densen в универсальное High End стерео устройство.