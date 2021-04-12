У Хай-Тек Медиа появился свой САД

12.04.2021 00:20

В компании Хай-Тек Медиа создано новое подразделение. Студия Акустического Дизайна (САД) предлагает полный комплекс услуг по акустическому проектированию помещений любого типа и размера.



САД работает как с новыми, так и существующими объектами, решает проблемы, возникающие при оборудовании помещений со сложной геометрией и плохой акустикой и помещений большой площади с высоким временем реверберации. Примером таких пространством могут служить офисные помещения. организованные по принципу «опенспейс», кинотеатры, залы специализированного назначения — концертные, театральные и т.п. Сотрудники подразделения – опытные инженеры-акустики с профильным высшим образованием и опытом выполненных работ в области архитектурно-акустического проектирования.



В перечень оказываемых услуг входит проектирование коррекции акустических свойств помещения для действующих объектов, проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций для новых и действующих объектов, на которых запрещены строительные работы, электроакустическое проектирование для новых и реконструируемых объектов и пр. Для всех видов работ применяется современный программно-измерительный комплекс: ПО EASE 4.4, включая вычислительный модуль AURA, измерительное ПО EASERA, портативный акустический анализатор NTI, всенаправленный источник звука типа додекаэдр, измерительные микрофоны нескольких типов.