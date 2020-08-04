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У легенды – новый партнёр


04.08.2020 13:21

 

 

Российская компания Simple Distribution стала новым партнёром Klipsch, получив права на продажу и продвижение в России всех товарных линеек легендарного бренда. Текст официального пресс-релиза, опубликованного дистрибьютором, приводим ниже без правок и сокращений.

 

«Американская транснациональная компания Klipsch Audio Technologies занимается выпуском акустических систем высокого класса для домашнего и профессионального применения, в том числе применяемых в больших кинозалах, а также саундбаров, наушников и аудио систем. Klipsch – старейшая американская марка серьёзной акустики с характером. Это одна из немногих персонифицированных акустических марок в мире. 74 года беспрерывной работы – это есть наилучший залог надёжности и респектабельности продукции Klipsch.

 

Компания выпускает широкий спектр акустики различной стоимости и назначения, однако её визитная карточка и декларация – это акустика класса High-End или, как принято сегодня говорить, премиум-класса. Именно эти модели акустических систем снискали Klipsch устойчивый авторитет по всему миру. Интересно, что обладателей такой акустики во всём мире роднит нечто особое. Все они не просто ценят хороший звук музыки или саундтрека, но зачастую обладают той же открытостью, импульсивностью, темпераментом, которые были свойственны Klipsch».

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