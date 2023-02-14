У MartinLogan – сразу две новинки

14.02.2023 11:15

Компания MartinLogan объявила о начале производства акустических систем двух новых серий: Motion и Motion XT. Яркая внешность и великолепный звук – результат длительных исследований и наработок, которые, как говорится в пресс-релизе, стали для бренда «началом новой эры».

Джон Бэгби (John Bagby), управляющий директор MartinLogan: «Мы хотели предоставить команде разработчиков возможность определить направление, в котором бренд будет развиваться; придумать новый дизайн, убрав всё лишнее. Результатом стало появление коллекции акустических систем, которые не просто являются шагом вперёд по сравнению с моделями предыдущего поколения, но и выводят компанию на принципиально новый уровень качества».

В числе прочих усовершенствований: обсидиановые твитеры второго поколения с более мощными магнитами и волноводом новой конструкции; кроссоверы McCracken-Vojtko. Используются новые материалы: в частности, колонки Motion XT комплектуются усиленными кевларовыми басовиками (технология Nomex Reinforced), а громкоговорители серии Motion – НЧ-динамиками с конусами из тканого стекловолокна. У напольных моделей – новые антивибрационные ножки F.A.S.T. Foot. Грили – с системой скрытых креплений Secure Lock. Варианты отделки корпусов акустических систем: чёрный лак (Gloss Black), орех (Walnut), матовый белы (Satin White).



