У MQA новый владелец – Lenbrook

20.09.2023 10:29

Канадская Lenbrook Group пополнила свои активы: к принадлежащим ей NAD Electronics, PSB Speakers, Bluesound и BluOS добавилась MQA (Master Quality Authenticated). Условия сделки не разглашаются.

MQA была создана одним из соучредителей Meridian, Бобом Стюартом (Bob Stuart). На фоне тенденции к использованию форматов, в которых звуковая информация сильно сжимается (например, MP3), MQA упаковывает аудиофайлы без потерь содержащихся в них данных. Разработчики MQA ставили передо собой цель предоставить создателям музыки эффективное средство для «доставки» слушателям аудио студийного качества, с сохранением всех мельчайших деталей записи. Распространению формата поспособствовал потоковый сервис TIDAL, который предложил своим подписчикам файлы, закодированные MQA.

В Lenbrook уверены в том, что инвестиции в MQA – эффективное вложение. На своих рабочих местах осталась основная группа инженеров и разработчиков, а также сотрудников по продажам и маркетингу, включая Энди Доуэлла (Andy Dowell), ранее возглавлявшего отдел лицензирования MQA – он продолжит руководить деятельностью компании и разрабатывать стратегии развития бизнеса.



