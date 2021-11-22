У Sonus faber появился собственный деревообрабатывающий цех

22.11.2021 09:51

После 35 лет сотрудничества компания Sonus faber приобрела деревообрабатывающее предприятие De Santi. Таким образом, у Sonus faber появился собственный производственный участок, где будут создаваться корпуса фирменных акустических систем.

Фабрика De Santi находится в итальянской провинции Падуя. Сотрудничество двух компания началось в 1986 году. Руководство Sonus faber собирается расширить площадь деревообрабатывающего цеха и увеличить его мощности, установив новые станки с ЧПУ и расширив возможности покраски готовых изделий. Сотрудники фабрики, как и её теперь уже бывший владелец, Стефано Де Санти, остаются на своих рабочих местах; Стефано Де Санти станет руководителем нового подразделения.

Предполагается, что вхождение De Santi в производственнную структуру Sonus faber приведёт к сокращению дистанции между коллективами дизайнеров, инженеров и столяров. Это, в свою очередь, должно способствовать разработке более современных конструкций, сокращению производственного цикла и повышению производительности.