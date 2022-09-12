У Sony и Sennheiser – новый конкурент

12.09.2022 07:08

Полностью беспроводные наушники Bose QuietComfort Earbuds II, выпуск которых компания анонсировала в июле, скоро появятся в продаже. У них принципиально новый дизайн и они примерно на треть меньше, чем наушники предыдущей модели. Удобная посадка в ушном канале достигается благодаря FitKit, фирменному комплекту сменных вкладышей и стабилизирующих накладок. И тех, и тех – по три разного размера на каждый наушник, что в сумме даёт девять возможных вариантов.

Самое значительное новшество – технология CustomTune: настройка звучания и уровня подавления шумов осуществляется строго индивидуально, в соответствии с особенностями слуха пользователя. Функция калибровки звука активируется автоматически, как только вы достаёте наушники из защитного футляра и вставляете их в уши; настройка происходит практически мгновенно, менее чем за половину секунды – наушники подают контрольный сигнал, а внутренний микрофон оценивает акустический отклик ушного канала. Для оценки уровня шумовой загрязнённости окружающей среды используются четыре микрофона, три внешних и один внутренний. Поступающие извне звуки гасятся противоположно направленным сигналом. Кроме того, предусмотрен режим «прозрачности»: наушники моментально реагируют на громкие или внезапные внешние звуки и включают режим шумоподавления, который остаётся активным до тех пор, пока это требуется.

Для беспроводного подключения QuietComfort Earbuds II используют технологию Bluetooth 5.3 с поддержкой кодеков AAC и SBC. Заряда аккумуляторов самих наушников хватает на шесть часов (здесь по сравнению с предыдущей моделью ничего не изменилось); предусмотрены три подзарядки в футляре. Итого общее время автономной работы – 24 часа (больше, чем у QuietComfort Earbuds). Внутри каждого наушника – широкополосный динамический драйвер (9,3 мм). Управление – сенсорное или с помощью голосового ассистента источника аудиосигнала. Расширенные возможности управления и настройки доступны в приложении Bose Music.

Пока Bose QuietComfort Earbuds II будут выпускаться только в одном цвете – чёрном. Вариант Soapstone (оттенок «Тальк») будет доступен чуть позже. В продаже наушники появятся 29 сентября. Розничная цена – 299 долларов США; это на 19 долларов дороже предыдущей модели.



