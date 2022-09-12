ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

У Sony и Sennheiser – новый конкурент


12.09.2022 07:08

 

 

Полностью беспроводные наушники Bose QuietComfort Earbuds II, выпуск которых компания анонсировала в июле, скоро появятся в продаже. У них принципиально новый дизайн и они примерно на треть меньше, чем наушники предыдущей модели. Удобная посадка в ушном канале достигается благодаря FitKit, фирменному комплекту сменных вкладышей и стабилизирующих накладок. И тех, и тех – по три разного размера на каждый наушник, что в сумме даёт девять возможных вариантов.  

 

Самое значительное новшество – технология CustomTune: настройка звучания и уровня подавления шумов осуществляется строго индивидуально, в соответствии с особенностями слуха пользователя. Функция калибровки звука активируется автоматически, как только вы достаёте наушники из защитного футляра и вставляете их в уши; настройка происходит практически мгновенно, менее чем за половину секунды – наушники подают контрольный сигнал, а внутренний микрофон оценивает акустический отклик ушного канала. Для оценки уровня шумовой загрязнённости окружающей среды используются четыре микрофона, три внешних и один внутренний. Поступающие извне звуки гасятся противоположно направленным сигналом. Кроме того, предусмотрен режим «прозрачности»: наушники моментально реагируют на громкие или внезапные внешние звуки и включают режим шумоподавления, который остаётся активным до тех пор, пока это требуется.

 

Для беспроводного подключения QuietComfort Earbuds II используют технологию Bluetooth 5.3 с поддержкой кодеков AAC и SBC. Заряда аккумуляторов самих наушников хватает на шесть часов (здесь по сравнению с предыдущей моделью ничего не изменилось); предусмотрены три подзарядки в футляре. Итого общее время автономной работы – 24 часа (больше, чем у QuietComfort Earbuds). Внутри каждого наушника – широкополосный динамический драйвер (9,3 мм). Управление – сенсорное или с помощью голосового ассистента источника аудиосигнала. Расширенные возможности управления и настройки доступны в приложении Bose Music.

 

Пока Bose QuietComfort Earbuds II будут выпускаться только в одном цвете – чёрном. Вариант Soapstone (оттенок «Тальк») будет доступен чуть позже. В продаже наушники появятся 29 сентября. Розничная цена – 299 долларов США; это на 19 долларов дороже предыдущей модели.

Связанные новости:
 Аудиодизайн года: претенденты на победу - 12.08.2022 12:43
 Sennheiser Momentum 4: узнать первым - 03.08.2022 13:06
 Скоро: Sennheiser Momentum 4 Wireless - 16.06.2022 14:00
 Sony подготовилась к лету - 09.06.2022 01:08
 Sony LinkBuds S: технологично и эффективно - 24.05.2022 00:41
 Скоро, скоро Новый Год!.. - 08.12.2021 13:39
 Bose готовит к выпуску наушники QuietComfort 45  - 21.07.2021 01:10
 Bose: технология шумоподавления для автомобилей - 30.01.2019 15:45
 Флагманские наушники Bose QuietComfort 35 - 04.07.2016 18:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007