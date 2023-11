«У тебя в ушах бана-зачёркнуто-грибочки!»

27.11.2023 15:37

Япония – страна высоких технологий. Даже когда речь идёт вот о таких гаджетах, европейцу (но не японцу!) кажущихся довольно странными… На фото – наушники-вкладыши, повторяющие форму популярных в «стране восходящего солнца» десертных снеков Kinoko no Yama («киноко-но яма»). Выглядят они как детская игрушка, на самом же деле это, если верить пресс-релизу, поистине революционное устройство: наушники могут не только воспроизводить музыку, но и синхронно переводить иностранную речь – так что пользователь слышит произнесённое уже на своём языке; обещают поддержку 127 (!) языков.

Компания Meiji Co. Ltd. (производитель тех самых снеков) проанонсировала возможное появление необычного гаджета ещё летом – скорее в шутку, чем всерьёз. Однако многим эта идея так понравилась, что «Мэйдзи» буквально завалили просьбами разработать наушники-грибочки. И вот теперь Meiji подтвердила, что новинка всё-таки появится в продаже: разработкой и производством занимается компания Weatherly Japan.



В ассортименте Meiji Co. Ltd. есть ещё один продукт, не менее популярный, чем Kinoko no Yama – печенье Takenoko no Sato («такеноко-но сато»). Но вот наушники такой формы вряд ли когда-либо будут выпускаться: всё-таки предмету в форме гриба проще удержаться в человеческой ушной раковине, чем шишке или пирамидке…