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UBSOUND F85: Hi-Fi звук без кроссовера


31.07.2024 18:02

 

 

Итальянская компания UBSOUND добавила в ассортимент выпускаемой продукции новую модель акустических систем F85. Это широкополосный напольный громкоговоритель, который разрабатывался почти два года. Первая партия колонок появится в продаже в ближайшее время.

 

UBSOUND F85 оснащается одним-единственным динамиком, который воспроизводит звуки в широком диапазоне. Глубокие басы обеспечивает порт фазоинвертора, расположенный в нижней части громкоговорителя. С рекомендуемой мощностью усилителя от 5 до 200 Вт на канал / 8 Ом (максимальная мощность 250 Вт), чувствительностью 90 дБ и АЧХ 26 Гц – 22 кГц колонка, как утверждает производитель, является универсальной и подходящей для воспроизведения самого разного аудиоконтента и всех музыкальных жанров.

 

Корпус колонки покрыт чёрным автомобильным лаком. Разъёмы для подключения на задней панели – позолоченные; декоративные решётки – съёмные, на магнитах. В комплект поставки входят резиновые ножки, заполненные специальным гелем. Разработчики новинки советуют прогреть колонки после их установки в течение не менее 150 часов. Размеры UBSOUND F85 (ШхВхГ): 26 x 93 x 31 см; весит одна колонка 25 кг. Цена за пару: 30 тысяч долларов США.

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