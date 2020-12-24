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Ubsound: сделано в Италии


24.12.2020 11:30

 

 

Итальянская компания Ubsound обновила две фирменные линейки акустических систем: Feel и Velvet. Инженеры компании внесли ряд изменений в конструкцию громкоговорителей, чтобы добиться более натурального и точного звучания.

 

И в той, и в другой серии представлены по две модели акустических систем: одна напольная, вторая полочная. Модели линейки Feel 2021 года, двухполосные FL 32 и FL38, выпускаются в четырёх вариантах отделки, два из которых не очень типичны для Hi-Fi компонентов; цвета декоративного покрытия корпусов колонок – чёрный (Elegant Black), белый (Pure White), красный (Sport Red) и жёлтый (Fashion Yellow). Модели серии Velvet, VL42 и VL48, с их матовыми чёрными корпусами, имеют более традиционную «внешность».

 

Колонки изготавливаются вручную на собственной фабрике компании в Италии. Ubsound осуществляет прямые продажи своей продукции конечным потребителям и даёт трёхлетнюю гарантию на выпускаемые акустические системы. Кроме того, покупатель имеет возможность лично протестировать колонки – непосредственно у себя дома, в течение 30 дней, после чего, если вдруг звучание громкоговорителей его разочарует, может вернуть их производителю.

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