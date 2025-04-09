Участники «АудиоСаммита 2025»: «Аудиомания»

09.04.2025 16:35

«Гвоздём программы» в экспозиции «Аудиомании», которая будет развёрнута в комнате 219 гостиницы «Holiday Tagansky» (Москва, Симоновский вал, 2), станут акустические системы производства одного из лидеров немецкой школы звука.



На своём стенде «Аудиомания» будет демонстрировать несколько стереокомплектов на базе акустических систем ELAC. В центре внимания – колонки Solano с ленточными драйверами JET шестого поколения. Эта разработка инженеров ELAC – результат тридцати лет исследований и совершенствования фирменных технологий. Особенности решения, применяемого в модели Solano – токопроводящая дорожка переменной массы и складывающаяся гармошкой лента. В такой конструкции воздух выталкивается в пять раз быстрее, чем при использовании динамиков с обычным поршневым ходом, что позволяет ликвидировать искажения даже на сверхвысоких частотах (до 50 кГц) и добиться тем самым очень высокой точности воспроизведения звука.



Вниманию посетителей будут также представлены компактные полочные громкоговорители ConneX, в разработке внешнего вида которых принимали участие дизайнеры из студии Adsum (Нью-Йорк, США). Звучание этих колонок, доступных по цене широкому кругу потребителей, характеризуется глубиной в мидбасовом диапазоне частот, теплотой и высокой детализацией.



