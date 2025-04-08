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Участники «АудиоСаммита 2025»: аудиосалон «Русский Звук»


08.04.2025 17:10

 

 

Экспозиция нового игрока на российском аудиорынке, аудиосалона «Русский Звук», представляющего интересы отечественных производителей, расположится в комнате 206 московской гостиницы Holiday Tagansky. Посетителям выставки покажут, на что способны аудиокомпоненты Eridan Audio, Konstantin Audio и Demograf Audio Equipment.

 

В качестве источника используется аудиокомпьютер производства компании Demograf Audio Equipment. Он создан на базе модифицированной платы PCI Express от PinkFaun и оснащён клоком для нативного воспроизведения DSD 1024 через i2s без каких-либо преобразований. Цифро-аналоговый преобразователь Prometheus, конвертирующий PCM в DSD, тоже разработан инженерами Demograf Audio Equipment – на FPGA микросхеме (также собственной разработки) с уникальным ПО и технологией двойного преобразования. Частью демонстрируемой системы станут фирменный универсальный усилитель Helios (однотактный, на лампах г-811 и el8, с фирменным же регулятором громкости трансформаторного типа и конденсаторами Mundorf) и мониторные акустические системы Cassandra с динамиками с бумажным диффузором Beag HX-302, кобальтовыми магнитами и большой катушкой и твиттером Sica.

 

Eridan Audio внесёт свою лепту интегральным усилителем Rigel – новейшей моделью класса АВ без общей отрицательной обратной связи (ОООС). Компания Konstantin Audio также представит свои усилители, в частности, оконечный усилитель класса АВ, выполненный по мостовой схеме с соблюдением принципа электрической и технологической симметрии с полностью электрически симметричным блоком питания без блокирующего конденсатора. Прочие элементы демонстрируемой системы: кабели Art & Air, Klinaev Vitaly, Konstantin Audio; акустические кинетические абсорберы производства «Филин Аудио»; акустические напольные и настенные панели, шредеры, диффузоры и бас-ловушки, которые выпускает компания Diff Art.

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