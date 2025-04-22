Участники «АудиоСаммита 2025»: Cayin и KLH

22.04.2025 17:07

Выставка «АудиоСаммит 2025» станет для её посетителей отличной возможностью увидеть новинку модельного ряда Cayin, ламповый усилитель Jazz 80, который будет демонстрироваться в комнате 220 московской гостиницы Holiday Tagansky.



Устройство выполнено в ретро-футуристичном дизайне – с блестящим алюминиевым корпусом, сияющими лампами и милыми сердцу всякого аудиофила стрелочными индикаторами… Усилитель поддерживает подключение по Bluetooth; конструкцией предусмотрены триодный и ультралинейный режимы.



В одном комплекте с усилителем на выставке будут демонстрироваться акустические системы KLH Model Five – в дизайне образца 1968 года (настоящий винтаж!), но из современных материалов. Корпуса колонок выполнены из MDF, используемые динамики – с алюминиевыми корзинами, защитные решётки-грили крепятся на магнитах. У этих трёхполосных громкоговорителей очень высокая чувствительность, и они идеально, по мнению создателей сетапа, сочетаются с тёплым звучанием лампового Cayin Jazz 80. Дополнит систему цифровой CD-проигрыватель Cayin CS-55CD.



