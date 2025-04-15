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Участники «АудиоСаммита 2025»: EAT


15.04.2025 18:06

 

 

Продукция австрийского бренда EAT, производителя проигрывателей виниловых грампластинок, фонокорректоров, картриджей и широкого ассортимента аксессуаров, на выставке «АудиоСаммит» будет представлена на стенде российского дистрибьютора, компании Simple Distribution.

 

Одно из фирменных устройств, характеризующих уровень инженерной мысли конструкторов EAT – проигрыватель винила Forte, который, как утверждает производитель, «произвёл революцию на рынке High-End аудио». Отличительными чертами этой «вертушки» были инновационный дизайн и необычное технологическое решение: использование тяжёлой дисковой платформы позволило сместить центр тяжести, что, в свою очередь, обеспечило исключительную стабильность вращения. Кроме того, было снижено давление на носитель – для этого была использована система противомагнитов.

 

EAT славится и фирменными предусилителями. В них используются вакуумные лампы 300B и KT собственного производства. Каждая из них изготавливается вручную и тестируется непосредственно инженерами компании, что даёт гарантию высочайшего качества.

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