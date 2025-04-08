Участники «АудиоСаммита 2025»: Flying Lemon Audio

08.04.2025 17:13

Российский производитель акустических систем Flying Lemon Audio будет демонстрировать возможности своей продукции в комнате 227 гостиницы Holiday Tagansky.



Компания покажет два сетапа, собранных на базе двух напольных акустических систем собственного производства (обе – с акустическим оформлением корпуса типа «закрытый ящик») и компонентов CSS Audio. Первый аудиокомплект, который будет представлен публике, состоит из пары небольших 2,5-полосных напольных громкоговорителей. Источник аудиосигнала, усилительная часть, ЦАП – устройства CSS Audio из линейки Stellar.



Частью второго комплекта станут ещё одни напольные колонки Flying Lemon Audio, на этот раз двухполосные. В этой системе за усиление сигнала и цифро-аналоговое преобразование также будут отвечать устройства Stellar из ассортимента CSS Audio, а в качестве источника сигнала выбрали Cyrus DiscMaster того же производителя. Громкоговорители в обеих парах отделаны шпоном чёрного цвета. Консоль питания: Powergrip YG-3; кабельная обвязка: NEM.



