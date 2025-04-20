Участники «АудиоСаммита 2025»: ГК DIGIS

20.04.2025 14:20

Незабываемый уикенд обещает российским аудиофилам ГК DIGIS – с интереснейшими презентациями, прослушиваниями и даже ежедневным тематическим часом тяжёлой музыки. Экспозиция будет развёрнута в зале «Крутицкий».



Среди других демонстрируемых аудиокомпонентов – громкоговорители Gauder Akustik, модель DARC 200 MKII из флагманской серии DARC. Особенности этих колонок: корпус из алюминиевых ребер с промежуточными демпферами и технология TDC (Time Delay Control); такая конструкция вкупе со сложными кроссоверами и драйверами высочайшего уровня обеспечивает исключительную точность звука. Ещё одна модель из этой же линейки, Gauder Akustik DARC 100 MKII, будет демонстрироваться на стенде компании InSound в комнате 243.



Продукция ещё одного из брендов DIGIS, компании Moon, будет представлена флагманом фирменной 800-й серии, предусилителем Moon 891 (балансная конструкция и система регулировки громкости M-Ray2) с функцией сетевого проигрывателя, ЦАПа и фонокорректора, моноблоками Moon 861 мощностью по 800 Вт на канал на 8 Ом и фонокорректором Moon 610 с крайне низким, почти «чёрным» уровнем шума и возможностью настройки под картриджы любого типа и бренда. Дополнит демонстрируемую систему виниловый проигрыватель Transrotor Strato с головкой Van den Hul Canary.



