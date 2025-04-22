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Участники «АудиоСаммита 2025»: Gong-AV


22.04.2025 17:13

 

 

Компания Gong-AV займёт просторный зал «Симонов», где будет демонстрировать аудиокомплект, в составе которого – акустика Brodmann JB155 из флагманской линейки Joseph Brodmann.

 

Разработка моделей этой серии происходила в соответствии с аутентичной идеологией их создателя Ханса Дойча (Hans Deutsch). Суть его подхода – минимальное вмешательство в электрический сигнал и отказ от подавления корпусных резонансов. Большинство производителей акустических систем исповедуют другой подход: они трактуют корпусные резонансы как абсолютное зло, и борются с ними всеми возможными методами, в том числе весьма радикальными. Ханс Дойч не отрицает правильность этой точки зрения, но сам идёт другим путём: он не «убивает», а «приручает» корпусные резонансы (как в музыкальных инструментах, в частности, роялях). Полное их подавление, по его мнению, обязательно приводит к потерям в качестве звучания и, как следствие, менее эмоциональному и убедительному воздействию музыки на слушателя. В колонках, разрабатываемых Дойчем, разделение полос происходит главным образом за счёт конструкции корпусов и лишь слегка корректируется простым фильтром первого порядка.

 

Gong-AV покажет возможности колонок JB155 в сочетании с сабвуферными секциями Brodmann Bass Towers в тракте с топовыми источником и усилителями MSB Technology. В экспозиции Gong-AV будут представлены и другие интересные аудиокомпоненты класса High End, а также всевозможные аксессуары.

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