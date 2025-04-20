Участники «АудиоСаммита 2025»: High End Avenue

20.04.2025 14:18

Компания High End Avenue привезёт на выставку «АудиоСаммит» акустические системы Focal: в рамках выставки состоится премьера фирменной беспроводной активной модели Diva Utopia.



Как истинный продукт категории High End, Focal Diva Utopia производят впечатление не только звуком и внешним видом, но и ценой – пара этих колонок обойдётся российскому аудиофилу почти в пять миллионов рублей. Сумма весьма солидная, но элегантность и эффективность никогда не были дешёвыми. Кроме того, система такого класса, собранная из отдельных блоков, будет ещё дороже, и потребуется громоздкая стойка, чтобы разместить все компоненты сетапа… Акустические системы Focal Diva Utopia оснащаются сетевым аудиоплеером, которым можно управлять через фирменное мобильное приложение с удобным интерфейсом. Поддерживается беспроводное подключение с мобильных устройств или по Wi-Fi и почти любое цифровое и аналоговое проводное, в т.ч. по HDMI. Встроенные усилители обеспечивают максимально качественное звучание.



Также на стенде High End Avenue (в комнате 210) будет демонстрироваться аудиокомплект, состоящий из акустических систем Focal Aria Evo и сетевого усилителя Naim Uniti Nova PE (Power Edition). Последний представляет собой объединённые в довольно компактном элегантном корпусе полнофункциональный сетевой аудиоплеер и усилитель, выдающий 150 «настоящих» ватт на 8 Ом, что позволяет с лёгкостью «раскачать» даже такие требовательные колонки, как, например, Focal Sopra 3.



