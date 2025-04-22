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Участники «АудиоСаммита 2025»: Huge Sound


22.04.2025 17:10

 

 

В зале «Донской» гостиницы Holiday Tagansky Huge Sound покажет два диаметрально противоположных подхода к построению домашних аудиосистем класса High End. Специально для тех, кто заходил на стенд компании на недавних выставках Hi-Fi & High End Show в Москве и Санкт-Петербурге, отметим: в экспозиции Huge Sound будут представлены принципиально новые комплекты, которые не демонстрировались ранее.

 

В одном из них сочетаются многополосная акустика с максимально демпфированным корпусом и мощное транзисторное усиление. Комплект построен на громкоговорителях Wilson Audio Alexia V и усилителе Boulder 2060 (новый бренд в дистрибьюторском портфеле Huge Sound). В качестве источника сигнала используется dCS Vivaldi. Для демонстрации возможностей системы будут «крутить» рок, поп и оркестровую музыку.

 

Второй комплект состоит из хорошо знакомых поклонникам Huge Sound колонок Blumenhofer FS1se, усилительная же часть системы будет представлена продукцией сербского бренда NAT (в Россию её возит En-Trade Distribution), а именно – референсным балансным линейным предусилителем с нулевой обратной связью NAT Magnetic и однотактными моноблоками NAT Transmitter EVO на триоде QB6/1750. Источник: MSB Select DAC. На прослушивание в первую очередь зовут тех, кто предпочитает джаз, вокал и малую камерную классику.

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