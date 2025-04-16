Участники «АудиоСаммита 2025»: «Каретный сарай»

16.04.2025 10:56

Это словосочетание, не рождающее никаких ассоциаций с миром аудио, имеет к нему непосредственное отношение: так называется проект «Аудиомании», запущенный с целью продвижения аудиотехники самого высокого класса.

Экспозиция «Каретного сарая» в рамках выставки «АудиоСаммит» разместится в комнатах 213 и 214. В одной будет демонстрироваться система, собранная из компонентов, способных, как утверждается, «раскрыть не только информативную, но и эмоциональную составляющую самых сложных произведений практически любого музыкального жанра». Выставочный комплект состоит из флагманского проигрывателя винила Technics SL-1000R, интегрального лампового усилителя класса A Octave V 70 Class с динамическим управлением смещением ламп выходного каскада и акустических систем Concentro S 503, самых продвинутых полочных громкоговорителей производства немецкого бренда ELAC.

В другой комнате можно будет послушать, как звучат акустические системы Sara Diamond – их выпускает финская компания Penaudio. Наиболее полно раскрыть возможности этих громкоговорителей и продемонстрировать насыщенный и динамичный характер их звучания помогут ламповый стереоусилитель Octave V 110 SE и сетевой проигрыватель AVM Audio MP 6.3. Помимо модели Sara Diamond, в экспозиции «Каретного сарая» будет представлена линейка Penaudio Cinema, предназначенная для использования в системах домашнего кинотеатра.



