Участники «АудиоСаммита 2025»: Kennerton Audio Equipment

04.04.2025 14:13

Компания Kennerton Audio Equipment примет участие в выставке «АудиоСаммит» (напомним, она будет проходить в Москве с 25 по 27 апреля 2025 г.), где представит свою продукцию.



Ценители высококлассного аудио увидят новинку Kennerton Audio Equipment, наушники Kennerton Veritas. Производитель рекомендует обратить внимание на эту модель всем тем, кто любит хорошо детализированный нейтральный звук. Также в экспозиции Kennerton Audio Equipment будет представлена новейшая версия популярных полноразмерных накладных наушников M12 Titan, модель M12 Titan Meister, а также усилитель Kennerton Model-S. На стенде можно будет послушать и другие фирменные устройства, в частности, изодинамические наушники Kennerton Arkona и Kennerton Vinneta.



История Kennerton Audio Equipment насчитывает 11 лет. Вся фирменная продукция изготавливается из высококачественных материалов – используются дерево, металл, натуральная кожа – и собирается вручную. Наушники Kennerton неоднократно получали престижные награды и известны далеко за пределами Российской Федерации. Ознакомиться с бестселлерами и новинками Kennerton Audio Equipment можно будет на стенде компании в гостинице «Holiday Tagansky» (Москва, Симоновский вал, 2), где и будет проходить выставка. Часы работы: 25 и 26 апреля – с 10:00 до 19:00, в воскресенье 27 апреля – с 10:00 до 18:00. Посещение бесплатное по факту предварительной регистрации.



