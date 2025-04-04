ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Участники «АудиоСаммита 2025»: Kennerton Audio Equipment


04.04.2025 14:13

 

 

Компания Kennerton Audio Equipment примет участие в выставке «АудиоСаммит» (напомним, она будет проходить в Москве с 25 по 27 апреля 2025 г.), где представит свою продукцию.

 

Ценители высококлассного аудио увидят новинку Kennerton Audio Equipment, наушники Kennerton Veritas. Производитель рекомендует обратить внимание на эту модель всем тем, кто любит хорошо детализированный нейтральный звук. Также в экспозиции Kennerton Audio Equipment будет представлена новейшая версия популярных полноразмерных накладных наушников M12 Titan, модель M12 Titan Meister, а также усилитель Kennerton Model-S. На стенде можно будет послушать и другие фирменные устройства, в частности, изодинамические наушники Kennerton Arkona и Kennerton Vinneta.

 

История Kennerton Audio Equipment насчитывает 11 лет. Вся фирменная продукция изготавливается из высококачественных материалов – используются дерево, металл, натуральная кожа – и собирается вручную. Наушники Kennerton неоднократно получали престижные награды и известны далеко за пределами Российской Федерации. Ознакомиться с бестселлерами и новинками Kennerton Audio Equipment можно будет на стенде компании в гостинице «Holiday Tagansky» (Москва, Симоновский вал, 2), где и будет проходить выставка. Часы работы: 25 и 26 апреля – с 10:00 до 19:00, в воскресенье 27 апреля – с 10:00 до 18:00. Посещение бесплатное по факту предварительной регистрации.

Связанные новости:
 Участники «АудиоСаммита 2025»: Simple Distribution  - 04.04.2025 14:16
 Инновации и консерватизм NAT Audio - 24.03.2025 19:19
 Занесите в ежедневник: Москва, апрель, АудиоСаммит 2025 - 14.03.2025 14:03
 Много наушников, хороших и разных… - 19.02.2025 10:24
 Премия Top High End 2024: поздравляем победителей! - 23.10.2024 13:09
 Весна идёт! И Fresh Hi-Fi & Vinyl Show - 17.03.2023 11:24
 VOXmodule: любой каприз… - 30.05.2022 12:22
 Новая выставка High End дебютирует в Москве - 18.09.2012 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007