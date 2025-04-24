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Участники «АудиоСаммита 2025»: ММС


24.04.2025 15:09

 

 

Экспозиция компании ММС будет располагаться в комнатах 224 и 225, под завязку наполненных самой разной аудиотехникой, от акустических систем британского производителя KEF до компонентов собственной торговой марки MMC, бренда Premiera.

 

Центром экспозиции KEF станут новые полочные акустические системы Q Concerto Meta. Это новая модель в фирменной серии Q Meta; впервые колонки Concerto появились на свет в 1969 году, а спустя 55 лет вернулись в ассортимент именитого британского бренда в обновлённом виде, с самыми современными технологиями, в числе которых революционная технология использования метаматериала, с очень высокой эффективностью (до 99%) поглощающего нежелательные призвуки. MMC привезёт на выставку весь спектр беспроводных акустических решений KEF, от напольных громкоговорителей LS60 Wireless в синем цвете Royal Blue до суперкомпактных LSX II в ярко-жёлтых корпусах, а также модели линейки Q Meta Series в традиционной для Hi-Fi акустики отделке.

 

Продукция Premiera будет представлена проигрывателями винила, акустическими системами серий Delta и Eco и пр. Производитель покажет всю линейку фирменных стереоусилителей, а также две новые модели усилителей, работающих в классе АВ. Детали не разглашаются; хотите первыми узнать о новинках – приходите на стенд MMC, где будут демонстрироваться устройства и других брендов, в частности, Primare, Tone Winner и IOTAVX.

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