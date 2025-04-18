Участники «АудиоСаммита 2025»: Overton

18.04.2025 14:16

Компания Overton готовит для посетителей выставки демонстрацию возможностей беспроводной акустики. В комнате 245 будет экспонироваться мультирум система на базе громкоговорителей Triangle.



Слушать винил, не используя провода, но имея доступ к самым современным функциям? Именно этим займутся посетители выставки, пришедшие на стенд Overton, где будет установлена активная акустическая система Triangle Capella. Продукция других производителей будет представлена компонентами и аксессуарами Pro-Ject Audio, Audio Anatomy, Ortofon и Perfect Sound.



«Академия Винила» тоже приедет на выставку. Основатели проекта Алексей Калиничев и Михаил Новиков в течение всех трёх дней выставки будут общаться с аудиофилами и начинающими аудиолюбителями, отвечать на их вопросы, давать рекомендации по апгрейду, настройке и подбору оборудования. В рамках деловой программы «АудиоСаммита» в воскресенье 27 апреля пройдут лекция и мастер-класс «Академии Винила» на тему «Правда и мифы про апгрейд»; начало в 12:00.