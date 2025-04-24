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Участники «АудиоСаммита 2025»: Radiotehnika


24.04.2025 15:05

 

 

Отечественный производитель аудиооборудования компания Radiotehnika обещает посетителям выставки не только обширную экспозицию, но и разнообразную программу. В частности, всех желающих приглашают на «слепые» прослушивания акустических систем ведущих мировых брендов. Сессии пройдут в зале «Сретенский» гостиницы Holiday Tagansky в пятницу 25 апреля в 17:00, в субботу и в воскресенье (26 и 27 апреля) – в 12:00, 14:00 и 16:00.

 

Участников прослушивания ждут яркие эмоции и жаркие дебаты. Во время каждой сессии слушателям будет предложено угадать тип акустики (напольная или полочная) и её цену. Информации о том, какие именно громкоговорители участвуют в тестировании, у собравшихся не будет; названия торговых марок и моделей акустических систем станут известны только после окончания голосования. Это означает, что на восприятие звучания колонок не будут влиять такие факторы, как цена комплекта, приоритеты слушателя или известность бренда.

 

Всем участникам прослушивания вручат небольшие сувениры, а желающие проверить не только слух, но и удачу, смогут принять участие в розыгрыше ценных призов – фирменной продукции Radiotehnika. На кону мониторные наушники Radiotehnika TD02C, аналоговый фонокорректор Radiotehnika PH001, компактные полочные громкоговорители Radiotehnika Alfa 1.01 MKII, ультракомпактный Bluetooth-стереоусилитель Radiotehnika RTM02 v2, двухполосные колонки Radiotehnika Impulse P1, проигрыватель виниловых пластинок Radiotehnika Старт LP002P (одна из новейших разработок инженеров компании) и универсальные активные полочники Radiotehnika S-20NA в корпусах белого цвета.

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