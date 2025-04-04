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Участники «АудиоСаммита 2025»: Simple Distribution


04.04.2025 14:16

 

 

Российская компания Simple Distribution готовит посетителям выставки сюрприз. Впервые в Москве покажут (и дадут послушать) акустическую систему Klipsch Cornwall IV The American Club.

 

Эти колонки выпущены ограниченной партией – всего 100 пар. Klipsch Cornwall IV The American Club представляют собой суперсовременную версию легендарных громкоговорителей Klipsch Cornwall. В основе конструкции – наработки самого Пола Уилбура Клипша (Paul Wilbur Klipsch). И, как и все модели акустики Klipsch серии Heritage, Cornwall IV The American Club рассчитаны на эксплуатацию годами и десятилетиями, а потому станут отличным вложением средств.

 

У акустических систем, которые будут демонстрироваться на «АудиоСаммите», аутентичная ретро-внешность, но созданы эти колонки с применением намного более продвинутых технологических решений и с использованием материалов более высокого качества. Всех, кто хочет увидеть и услышать историю, приглашают в комнату № 251 московской гостиницы «Holiday Tagansky» на Симоновском валу. В течение всех трёх дней выставки Simple Distribution будет проводить прослушивания виниловых пластинок, а амбассадор Klipsch Павел Кузьмин прочтёт несколько лекций.

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