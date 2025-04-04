Участники «АудиоСаммита 2025»: Simple Distribution

04.04.2025 14:16

Российская компания Simple Distribution готовит посетителям выставки сюрприз. Впервые в Москве покажут (и дадут послушать) акустическую систему Klipsch Cornwall IV The American Club.



Эти колонки выпущены ограниченной партией – всего 100 пар. Klipsch Cornwall IV The American Club представляют собой суперсовременную версию легендарных громкоговорителей Klipsch Cornwall. В основе конструкции – наработки самого Пола Уилбура Клипша (Paul Wilbur Klipsch). И, как и все модели акустики Klipsch серии Heritage, Cornwall IV The American Club рассчитаны на эксплуатацию годами и десятилетиями, а потому станут отличным вложением средств.



У акустических систем, которые будут демонстрироваться на «АудиоСаммите», аутентичная ретро-внешность, но созданы эти колонки с применением намного более продвинутых технологических решений и с использованием материалов более высокого качества. Всех, кто хочет увидеть и услышать историю, приглашают в комнату № 251 московской гостиницы «Holiday Tagansky» на Симоновском валу. В течение всех трёх дней выставки Simple Distribution будет проводить прослушивания виниловых пластинок, а амбассадор Klipsch Павел Кузьмин прочтёт несколько лекций.



