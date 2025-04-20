Участники «АудиоСаммита 2025»: Skyline Audio

20.04.2025 14:24

В компании Skyline Audio не задаются вопросом, какие компоненты использовать в качестве основного источника домашней аудиосистемы: цифровые или аналоговые. Выбор давно сделан, и посетителей выставки приглашают в комнату 222, чтобы согласиться с ним – или его оспорить.

Skyline Audio соберёт «ультимативный виниловый сетап», ядром которого станет кастомный проигрыватель виниловых дисков на базе модели Metron с МС-звукоснимателем Sensitive Sound WIT. Демонстрируемая аудиосистема построена по схеме «двойное моно». Она состоит из транзисторных моноблочных усилителей Goldmund Telos 600, ламповых предварительного усилителя Skyline Audio PA-4 и лампового же фонокорректора Skyline Audio PP-4 (оба устройства – четырёхблочные, на кенотронном питании).

Также в состав выставочного комплекта оборудования войдут повышающий МС трансформатор Skyline Audio и акустические системы JBL 4344. Кабельная обвязка: Skyline Audio.



